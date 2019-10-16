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Otostop çeken liseli genç, motosikletlinin bıçaklı saldırısına uğradı

Büyükçekmece’de otostop yaparak evlerine giden lise öğrencileri ile motosikletli sürücü arasında “dikkatli sür” kavgası çıktı. Kavgada motosikletli, lise öğrencisini karnından bıçakladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:17

Olay, dün saat 16.00 sırasında Çakmaklı Mahallesi Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri otobüsler ve minibüsler kalabalık olduğu gerekçesiyle cadde üzerinde otostop çekerek evlerine gitmek için beklemeye başladı. Bu sırada yolda bekleyen O.K. adlı öğrenci ile yoldan geçen motosikletli gençler arasında "dikkatli sür" tartışması yaşandı. Yaşanan kavgada iddiaya göre O.K., tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, çağrılan sağlık ekipleri O.K.'yi yakında bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın failini yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan arbede anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Gördü tanığı bir vatandaş, öğrencilerin sürekli olarak caddeye çıkarak otostop yaptıklarını belirterek, "Her gün bu kalabalık var burada. Yolda otostop çekerken bir tane motosikletli üzerine sürüyor. Çocuk da 'Ne sürüyorsun' falan diyor. Motosikletli de durmuş herhalde kavga ve arbede yaşanmış. Yapan kişi de motosikletliymiş, öyle söyledi buradaki çocuklar" dedi.

ÖĞRENCİLER OTOSTOP ÇEKMEYE DEVAM ETTİ

Yaşanan olayın ardından diğer öğrenciler otostop çekmeye devam etti. Otostop çeken gençlerin yola atlayarak araçları durdurmaya çalıştığı görüldü.

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Otostop çeken liseli genç, motosikletlinin bıçaklı saldırısına uğradı
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