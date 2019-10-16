Rüyada tesbih görmek ne anlama gelir, manası nedir? Rüyada tesbih almak neye işarettir?

Rüyada tesbih, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada tesbih görmek, güzel ve mutluluk verici haberler alınacağına işaret eder. Öyle ki, rüya sahibi Allah katında makbuldür. Dini bütün bir kadın manasını da taşır. Rüyada tesbih satın almak ise, çeşitli sorunlar ve sıkıntılar olarak tabir edilir. Öte yandan, rüyada tesbih çekmek de kişinin çevresinde hep kendisi için hayırlı kimseler olduğu şeklinde kabul görür.

RÜYADA TESBİH GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tesbih görmek güzel ve mutluluk verici gelişmelerin ve rüya sahibi için hayırlı olacak olayların yaşanmasına delalet eder. Rüyasında tesbih gören kişi Allah katında makbuldür, bir başka tabire göre rüyada görülen tesbih dini bütün bir kadın olarak yorumlanır. Helal kazanç ve güzel haber manalarına yorulur.

RÜYADA TESBİH ÇEKMEK

Rüyada tesbih çektiğini gören kişinin çevresinde hep kendisi için hayırlı kimseler vardır. Bir kimse rüyasında Allah'ın adını zikrederek tesbih çekiyorsa tüm hastalıklarına şifa bulacak, borcundan ve sıkıntısından kurtulacak, tehlikelerden ve kötülüklerden uzak olacak demektir.

RÜYADA TESBİH YAPMAK

Rüyada tesbih yapmak, kişinin kazancını alın teri ile kazandığına işaret ederken aynı zamanda güzel ahlaklı, hayırlı ve dini bütün bir kadına işaret eder. Bu kişinin tüm dostları da hayırlıdır. Bir başka yoruma göre rüyada tesbih çeken kişinin Allah katında hayırlı bir kimse olduğu yorumu yapılır.

RÜYADA SİYAH TESBİH GÖRMEK

Rüyada siyah tesbih görmek, kişinin uzun soluklu iş hayatında sahip olacağına, ailesine yeteri kadar zaman ayırmayacağına delalet eder. Rüyada siyah tesbih görmek, rüya sahibinin eğitim hayatında kazanılacak olan başarı manasını taşır.

RÜYADA BEYAZ TESBİH GÖRMEK

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada beyaz tesbih görmek, uzun ve yorucu iş hayatı yüzünden yorgun düşeceğine delalet eder. Rüyada beyaz tesbih görmek, kazanılacak olan mal, mülk ve para özelliklerini taşımaktadır.

RÜYADA TESPİH ALDIĞINI GÖRMEK

Tespih satın aldığını gören kimse için yorumcular sıkıntısı var derler. Bu sıkıntı yakın zaman içinde geçecektir. Sabretmek gereklidir. Lakin belirtildiği üzre sabrın sonu selametle gelecektir.

RÜYADA NAMAZ TESBİHİ GÖRMEK

Rüyada namaz tesbihi görmek dinde güzelliğe ve ferahlığa, helal olan rızka ve nimete, berekete, bolluğa, kazanca ve zenginliğe işaret eder.

RÜYADA TESBİH DİZMEK

Rüyada ipe plastik ya da taş fark etmeksizin boncuk dizmek suretiyle tesbih yapmak çok hayırlıdır. Şansın ve bahtın açık olduğunu, rüya sahibinin karşısına pek çok iyi fırsat çıkacağına delalet eder.