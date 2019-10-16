Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 16 Ekim MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula!

Zengin olmak isteyenler On Numara sonuçlarını beklemeye başladı. Her hafta Çarşamba akşamı oynanan oyunda kazandıran numaralar MPİ tarafından açıklanıyor. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını sorgulamaya başladı. Geçen hafta Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekiliş sonucunda 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye ikinci kez 1.792.631,92 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 22 olmuştu.. Peki 16 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından canlı ve noter huzurunda çekilen Şans Topu sonuçları heyecanla bekleniyor. 16 Ekim Şans Topu sonuçları 21.30'dan sonra açıklanacak. Haberimizde yer alan linkten çekiliş sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır. Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.