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Son Dakika: 'da korkunç ! otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var!

Gelen son dakika bilgisine göre 'da taşıyan bir otobüs devrildi. Otobüsteki yolcular yola savruldu. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine birçok sağlık ekibi sevk edildi. Olayın neden olduğu araştırılıyor. Yaralılar ise hastaneye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 15:31
Son Dakika: Afyonkarahisar'da korkunç kaza! turist otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var!

'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 1 yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. , saat 11.30 sıralarında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi.

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Son Dakika: Afyonkarahisar'da korkunç kaza! turist otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var!
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