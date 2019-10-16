Son Dakika: Afyonkarahisar'da korkunç kaza! turist otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var!

Gelen son dakika bilgisine göre Afyonkarahisar'da turist taşıyan bir otobüs devrildi. Otobüsteki yolcular yola savruldu. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine birçok sağlık ekibi sevk edildi. Olayın neden olduğu araştırılıyor. Yaralılar ise hastaneye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:26Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 15:31
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 1 turist yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi.