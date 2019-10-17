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’nda ’da ücretsiz olacak

() Meclisi'nin aldığı kararla, 'nda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 18:50
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis komisyon toplantısının ikinci oturumu yapıldı.Pazartesi günü yapılan toplantıda komisyona sevk edilen önergeler oylandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ak Parti ve CHP grupları tarafından verilen ortak teklifle gün boyunca toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım olacak.

Buna göre; İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçlarıyla ücretsiz seyahat edilebilecek.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak
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