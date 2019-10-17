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'nde otomobilin çarptığı yaya öldü

'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 14:21
Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. 79 yaşındaki Mihyeddin Bezan'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Melek A. yönetimindeki 34 LT 4696 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bezan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Melek A. ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü
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