Boşandı, uzaklaştırdı yine de kurtulamadı

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'ninGölcük ilçesinde yaşayan Ayşe Acar(36), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce 2 çocuğunun babası olan elektrik teknikeri Kerem Tuğral'dan (44) boşandı. Ancak bu durumu içine sindiremeyen Kerem Tuğral, eşini tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine genç kadının başvurusuyla mahkeme, Kerem Tuğral hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Bu kararla daha da sinirlenen Kerem Tuğral, eşini takip etmeye başladı. İzmit'e taşınan Ayşe Acar ise dün, ayrılığı için eski evin doğalgaz aboneliğini devretmek Şehit Rafet Karaca Bulvarı üzerinde bulunan abonelik merkezine gitti. Kerem Tuğral hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için de aboneliği devir almak üzere teyzesinin oğlu geldi. Ayşe Acar, işlemlerini yaptırdığı sırada içeriye giren Kerem Tuğral, aniden yanında getirdiği tabancayı çıkarak, art arda ateş etti. Ayşe Acar kanlar içerisinde yere yığılırken, tabancayı başına dayayan Tuğral ise intihara kalkıştı. Bu sırada teyzesinin oğlu ve abone merkezinin güvenlik görevlisi, Kerem Tuğral'ın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Olay esnasında merkezde bulunan vatandaşlar ve çalışanlar büyük korku ve panik içerisinde kendilerini dışarıya attı. Olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekipleri, Ayşe Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Katil zanlısı eski koca ise gözaltına alındı.