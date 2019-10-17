Cuma hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…

Her haftanın son gününde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslümanlara pek çok kıymetli bilgiler ve öğütler veren Cuma Hutbesi'nin konusunu merak eden ve okumak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak devam ettiriyorlar. Peki, 18 Ekim diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…

DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR? (18 EKİM CUMA)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma günleri yayınlanan Cuma Hutbesi 18 Ekim konusu ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar…