Cuma namazı nasıl kılınır? Mübarek Cuma namazı kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar

Bir Cuma gününün daha huzuru yaşanıyor; mutluluğu da çevredeki insanlar ile paylaşılıyor. Her hafta bu mübarek günün anlam ve önemi gereğince coşkusunu bir başka yaşayan İslam âlemi, bugünü de aynı şekilde geçirecek. Öğle ezanı ile birlikte cuma namazı için camiler her zaman olduğu gibi yine dolacak, eller semaya kaldırılacak. Bu bağlamda da, 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla abdestin nasıl alınacağını öğrenebilir, akabinde cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte, diyanet bilgileri ile adım adım cuma namazı kılınışı...

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Cuma namazım kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...