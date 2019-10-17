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Eşiyle ilişki yaşadığı iş arkadaşını öldürdü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Eşiyle ilişki yaşadığı iş arkadaşını öldürdü
İstanbul'da, Marmaray Bölge Altyapı Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Uğur Günser (45), aynı kurumda elektronik işlerden sorumlu Teknisyen Orkun Altay tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Altay ifadesinde, "Eşiyle bir gönül ilişkimiz vardı. Uğur bu durumu öğrenince evime gelip beni darp etti. Sinirlendim bıçakladım" dedi. Günser'in eşi Serpil Ç.G.'nin de ifadesinde, "Eşim Orkun'la olan ilişkimizi öğrenince bizi yüzleştirmek için Orkun'un evine götürdü. Olay da bu sırada yaşandı" dediği ileri sürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Orkun Altay, tutuklanırken, üç aylık hamile olduğu Serpil Ç.G adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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Eşiyle ilişki yaşadığı iş arkadaşını öldürdü
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