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Haftanın yayında! 2019 ve anlam dolu sözleri

İslam alemi Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Her Cuma günü olduğu gibi bugünde birbirinden güzel ve anlam dolu yoğun şekilde araştırılıyor. Ekim ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde Türkiye’nin 81 ilindeki camilerde dualar okunacak ve eller semaya yükselecek. Müslüman alemi için büyük önem arz eden bugünde yakınlarınıza ve sevdiklerinize kısa, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajlarını bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte sizler için özel olarak hazırladığımız en güzel ve resimli ve sözleri…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 23:49
Haftanın Cuma mesajları yayında! 2019 Resimli Cuma mesajları ve anlam dolu sözleri

Mübarek Cuma günü geldi çattı. Yapılan ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı ve duaların kabul olduğu bugünde camiler yine dolup taşacak. İslam alemi mesajlarını ve sözlerini eş, dost ve akrabalarına göndermek istiyor. Tüm Müslüman dünyası için büyük önem taşıyan bu anlam dolu günde sizlerde 2019 ile sevdiklerinizi mutlu edin. Sosyal medyadan (SMS, Whatsapp, Facebook) yakınlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz en güzel, farklı, anlamlı ve 2019 ile sözlerini sabah.com.tr'de olarak haberimizde derledik.

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Haftanın Cuma mesajları yayında! 2019 Resimli Cuma mesajları ve anlam dolu sözleri
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