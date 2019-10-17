Havalimanı çalışanına hakarete para cezası

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İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri çalışanına hakaret davası karara bağlandı. Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Nisan'da Bodrum'a yapılacak tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada yer hizmetleri şirketi çalışanı Tuğçe Sevi'ye hakaret eden Fatma Funda Esenç'i 'hakaret' suçundan bin 740 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Esenç'in "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından ise beraatine karar verdi. Karardan sonra müşteki Selvi'nin ağladığı görüldü. Duruşma çıkışında açıklama yapan Selvi'nin avukatı Hazal Algan Canseven, "Mahkeme suçun oluştuğuna karar verdi. Biz karara itiraz etmeyeceğiz'' dedi.