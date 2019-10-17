BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Avcılar'da aralarında çıkan tartışma sonrası 11 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nun (41) kendisini başından vurarak intihar ettiğini söyleyen ancak cinayetten hakkında dava açılan Hasan Deligözoğlu'yla (39) ilgili dava sürüyor. Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu "Silahın boş olduğunu düşünüyordum. Silahı bana doğrulttu. Tedirgin oldum. 'Başımıza iş çıkaracaksın' deyip sağ elimde hamle yapıp silahı almaya çalıştım. Silah patladı" dedi. Söz verilen anne Nahide Adıgüzel ise şunları söyledi: Aralarında geçimsizlik vardı. Her zaman içiyor geliyor dayak atıyordu. Vücudunun morlukları geçmiyordu. Kızım kalçasında ameliyat olmuştu. Kızımı hasta yatağında bile dövdü. Olaydan 1 yıl kadar önce kızım bana telefonda 'Hasan bana silah dayadı' demişti. Kızım ölmeden bir hafta önce sanığın kızıma seni evden atacağım dediğini kızım bana söylemişti" dedi Duruşma çıkışı açıklama yapan müşteki avukatlarından Hasret Adıgüzel sanığın çelişkili beyanlar verdiğini belirterek "Maktulün elinden herhangi bir swap izi çıkmadığına ilişkin bir rapor var dosyada. Bu rapor maktulün hiçbir şekilde kendini vurmadığını hatta silahı bile eline almadığının göstergesi" dedi.