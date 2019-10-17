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çekiliş sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? sorgulama nasıl, nereden yapılır?

14 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Çekilişe katılan vatandaşlar sonuçların açıklanmasını heyecan içerisinde beklemekteler. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi 275hp 2018 Model Otomobil ikramiyesi kazanacak. Asıl ve yedek talihlilerin belli olduğu kampanya kapsamında iki kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model otomobilin sahibi oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen ? sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:25
Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Magnum çekiliş sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

" çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yoğun ilgi görüyor. 1 Nisan ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada Magnum çubuklarından çıkan şifre ile çekilişe katılanlar heyecanla çekiliş sonuçlarını bekliyorlar. Asıl ve yedek talihlilerin açıklandığı ne zaman açıklanacak? Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde açıklanacak olan Magnum Maserati çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Peki, ?

Konu ile ilgili sürecin detaylarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

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Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Magnum çekiliş sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?
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