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’den ve uyarısı geldi! Pek çok ilde sağanak yağış ve fırtına…

Genel Müdürlüğü tarafından olarak yayınlanan 5 günlük raporunda, pek çok ilde ve fırtına beklendiği belirtildi. Marmara ve Karadeniz’in belli kesimlerinde yağışlar beklenirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun neredeyse tamamında sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarında hissedilir derece düşüşler yaşanacak. Sabah.com.tr olarak 17 Ekim 2019 tarihli hava durumu raporunu sizler için hazırlarken, Meteoroloji’nin önümüzdeki 5 günlük raporlarına da haberimizin içerisinde yer verdik. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 08:05
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Pek çok ilde sağanak yağış ve fırtına…

Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporuna göre, yurdun büyük bir kesiminde ve fırtına etkili olacak. Öte yandan sıcaklıklarında düşüş göstereceği önümüzdeki günlerde, kış aylarına yaklaşmamızın etkisini fazlasıyla hissedeceğiz. Peki, illerimize göre bugün hava nasıl olacak? Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'in belli kesimlerinde yağışlar yer yer etkisini gösterecek. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun neredeyse tamamında sağanak yağışlar etkili olacakken hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanacak. Sabah.com.tr olarak Meteoroloji tarafından yayınlanan 17 Ekim tarihli hava durumu raporunu sizler için hazırladık. İşte son dakika haberinin detayları…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Pek çok ilde sağanak yağış ve fırtına…
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