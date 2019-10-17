Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan C.A. (52), E.G. (48), Y.G. (29), B.G. (34) ve C.A. (25), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, B.G. ve C.A. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 82 gram kubar esrar, 27 sentetik uyuşturucu hap, 252 gram Hint keneviri tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.