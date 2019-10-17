Rüyada havuz görmek ne anlama gelir? Rüyada havuzda yüzmek neye işaret eder?

Uyuduğumuzda bazı zamanlar düşler görürüz, bu düşler kimi zaman bizleri sevindiri kimi zamansa korkutur. Uykusunda düş gören kimseler görülen detayların gerçek hayatta nasıl yansımaları olacağını merak ederek rüya tabirleri üzerinden anlamlar çıkarmaya çalışır. Öte yandan uykusunda havuz görenler arama motorlarında Rüyada havuz görmek ne anlama gelir? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Peki, rüyada havuz görmek ne anlama gelir? İşte yorumlar…

RÜYADA HAVUZ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada havuz görmek ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Rüyada havuz görmek, kederli ve üzüntülü hayatın son bulmasına, huzurlu, ferah ve mutlu anlara, hayırlı evlatlara, şerefli ve haysiyetli eşe, büyük binaya ve bereketli rızka işaret eder. Rüyada içi su dolu, havuz gören kimseler, bonkör, şereli ve iyi kalpli insanlardan yardım görüleceğine delalet eder.

Rüyada içinde berrak su dolu havuz görmek ise, mevkisi ve makamı yüksek kimselerden gelecek olan, yardımlara, mallara, iyiliklere ve rızka yorulur.

Rüyada havuzdan abdest almak veya su içmek, herhangi bir kimsenin rızkına ermeye ya da içinde bulunulan üzüntülü bir durumdan kurtulmaya işaret eder. Rüyasında bir evin odasının içinde havuz görmek, ilim sahibi komşuya, kütüphaneye veya aile saadetine delalet eder.

Rüyada havuza bakmak, havuzdaki su her bakımdan berrak, temiz, ve sağlıklı görünüşe sahipse sağlıklı, temiz ve berrak havuz görenlerin gelecekte parlak bir yaşantıysa sahip olacağına işaret eder. Bu rüyayı görenler önceden yaşadığı huzursulukları ve iç sıkıntılarını tekrar yaşamayacaktır. Rüyada havuz görmenin bir diğer anlamı ise varlıklı bir yaşam sürüleceğine delalet eder. Gelecek zamanlarda oldukça parlak bir yaşam sürüleceği şeklinde yorumlanır. Ancak havuz içerisindeki su kirli saydam olmayan, yosunlu ve bulanık haldeyse, eskiden yaşanılan tüm sorunlari sıkıntılari kaygılar ve kavgalar tekrar baş gösterecektir. Bundan dolayı rüyayı gören kimse hayal kırıklıklarıyla karşılaşabilir.

Su dolu havuz görmek; Rüyada havuz görmek, güzel kadına yorulur. Rüyada içi su dolu havuz görmenin anlamı, hanımefendi, güzel ve haysiyetli kadına işaret eder. Rüyada görülen havuzun sahibi olunduğu biliniyorsa ve bu havuzdan su içildiği görülürse o özellikleri barındıran bir kadınla evlenileceğine delalet eder.









Rüyada havuza girmek ve yüzmek; Rüyada herhangi bir havuza girmek boğulmayarak dibe dalmak ise yakın zamanlarda birisine sevdaya tutulup, tanışmak için çaba sarfedileceğine. Öte yandan bir söylentiye göre havuzda yüzerken boğulmak hüzün ve keder yaşanacağına işaret eder.

Rüyada susuz kuru havuz görmek; Bir havuzu susuz ve kuru olması hayır değildir. Bir havuzda içine inmiş bir merdiven görmek, iki şekilde yorumlanır: Ya ömründen o merdivenin basamaklarının sayısı kadar yıl kalmıştır veya o basamakların sayısı kadar çocukları ve torunları olur. Bazıları bunu akrabaya nispet etmişlerdir.

RÜYADA HAVUZ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? (İSLAMİ YORUMA GÖRE)

Rüyada havuz görmek Kirmani'nin yorumuna göre; görülen rüyada havuzun içindeki su bulanık değil ve temiz ise, ahlaklı, güzel ve haram mal sahibi olmayan bir kadına, eğer ki su bulanık ve pis ise, ahlakan yoksun, haram mal ve parası bulunan, çirkin kadına işaret eder. Rüyasında berrak ve temiz suya sahip olan havuzda yüzen, suyundan içen kimse haram mal sahibi olamayan ahlaklı ve güzel bir kadınla evlenir. Rüyasında temiz olmayan ve suyu bulanık olan havuza giren kimseler haram mal sahibi ve çirkin kadınla evlenir.





Abdülgani Nablusi ye göre rüyada havuz görmek; rüyada görülen havuz, yardımsever, temiz kalpli bir kimseden fayda görüleceğine işaret eder.

Rüyada suyu tuzlu havuz görmek: İçindeki suyun tuzlu olduğu bir havuz görülüyorsa yardımsever ve bonkör bir kimseden yarar görüleceğine yorulur. Tuzlu su bulunan havuzdan abdest alınıyorsa bu rüyayı gören kimse Allah in (C.C) izni ile yaşadığı tüm sıkıntı ve kederden arınır. Rüysında tuzlu su bulunan havuzdan su içen kişi, bönkör bir yardımsever tarafından bereketli nimet ile fazlaca rızka sahip olacaktır. Rüyada evine havuz yaptırıdığını görenler ise yardımsever ve temiz kalpli birisine ortak olup yardımcı olacağına yorulur.

Rüyada içinde su bulunan havuzun sularının çekilerek kuruması, varlıklı bir kişinin tüm zenginliğini kaybederek iflas edeceğine ve bu kişinin öleceğine delalet eder. Rüyasında havuz gören bir kimse, yaşadığı ülkede devletin halkına yardımlarda bulunacağını ifade eder. Havuzda bulunan suların bulanıklıktan kurtularak berraklaşması ve suların taşarak etrafı sulaması, bulunulan memlekette yağacak olan bol yağmurlarla bereketin artacağına delalet eder.

Diğer bir söylentiye göre ise; Rüyada görülen havuz, fedakar, bonkör ve faydalı bir insana işaret eder. İçerisinde su dolu olan bir havuzdan abdest alındığı görülüyorsa, içinde bulunulan kederlerde ve üzüntülerden arınılır. Rüyada havuzdan su içildiği görülüyorsa bu varlıklı bir kimseden rızık görüleceğine işaret eder.