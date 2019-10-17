İstanbul Polisi, kendilerine Interpol Ajanı ve polis süsü vererek özellikle kimlik kontrolü bahanesiyle çevirdikleri yabancı uyruklu turistleri dolandıran bir çeteyi çökertti. İddialara ve polisin tespitlerine göre yabancı uyruklu turistler ve kaçak göçmenleri çeviren çete üyeleri kendilerini Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) elemanı veya yabancı ülkelerin teşkilatlarına bağlı polis olarak tanıttı. Çete üyeleri "Aranmanız var" dedikleri yabancı uyruklu mağdurların paralarını aldı. Aynı zamanda "Tırnakçılık" ismi verilen yankesicilik yöntemini de kullanan çete üyeleri ıssız sokaklarda çevirdikleri mağdurların kontrol etme bahanesiyle aldıkları cüzdanlarından da paralarını çaldı. Yabancı mağdurlar bir süre sonra dolandırıldıkları fark etti.



KİRALIK ARAÇLA DOLAŞTILAR



Mağdurlar şikayetçi olunca çetenin üyeleri İstanbul Emniyeti tarafından fiziki olarak takibe alındı. Sahte polislerin iki günlük sürede dört kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Kamera görüntüleri de delil oldu. İran uyruklu Ali J. (46), Muhammad C. (30), Serdar C. (24) ve Ahmad B. (30) isimli dört çete üyesi Fatih İlçesi'nde bulunan Şehzadebaşı Caddesi üzerinde bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kiralık bir araçla dolaşarak dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Çete üyelerinin üzerinde yapılan aramalarda iki bin 420 Dolar, 225 Euro ve bin 300 lira nakit para ele geçirildi. TL para ele geçirilmiştir. Ali J. isimli şüphelinin üzerinde 30 gram Afyon Sakızı bulundu. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında haklarında yasal işlem yapılan çete üyeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

"Sahte Ajan" çetesine suçüstü