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: ’da cinayetinde katil belli oldu mu? Cinayeti işleyen seri katil mi?

'nın bugünkü programında ortaya çıkan gelişmesi tüyler ürpertti. Birkaç gündür işlenen cinayetinde yaşlı kadının katilini aramak için stüdyoya gelen ailesi şok bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. Kefenlenmiş olarak çekyatın içinde bulunan Gülümser Bulut'u o şekilde bulan kızı ve akrabası Yunus Kahraman, 7 ay cezaevine girdikten sonra serbest bırakılmıştı. Annesinin ölümünde kendini savunmak için açıklamalarda bulunan Hatice Ayhan'ın çelişkili ifadeleri ise şaşkınlık yaratmıştı. Bugünkü programda ise çok daha ilginç detaylar ortaya çıktı. Stüdyo canlı yayınına bağlanan kişilerin açıklamaları kan dondururken izleyicilerin akıllarında Gülümser Bulut cinayetini işleyen kişinin seri katil olabileceği düşüncesi uyandırdı. İşte Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 15:31
SON DAKİKA: Müge Anlı’da Gülümser Bulut cinayetinde katil belli oldu mu? Cinayeti işleyen seri katil mi?

'nın bugünkü canlı yayınında yaşanan cinayetinde gelişmesi yaşandı. Kadının katilini arayan Müge Anlı ve ailesi gelişmeleri yakından takip ederken aynı zamanda bugün ortaya atılan iddialar karşısında da şoka uğradı. 18 Ağustos 2018 yılında evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş şekilde bulunan 67 yaşındaki yaşlı kadının cinayetinin ardından şüpheli gözüyle bakılan kadının kızı ile akrabaları Yunus Kahramana bir süre tutuklanarak cezaevine alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Programın bugünkü canlı yayınına bağlanan kişilerin açıklamaları ise kan dondurdu. Gülümser Bulut'un katil zanlısının bir seri katil olabileceğini düşündüren açıklamalar herkeste şok etkisi yarattı.

İşte son dakika haberinin detayları…

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SON DAKİKA: Müge Anlı’da Gülümser Bulut cinayetinde katil belli oldu mu? Cinayeti işleyen seri katil mi?
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