SON DAKİKA: Müge Anlı’da Gülümser Bulut cinayetinde katil belli oldu mu? Cinayeti işleyen seri katil mi?

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında yaşanan Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Kadının katilini arayan Müge Anlı ve ailesi gelişmeleri yakından takip ederken aynı zamanda bugün ortaya atılan iddialar karşısında da şoka uğradı. 18 Ağustos 2018 yılında evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş şekilde bulunan 67 yaşındaki yaşlı kadının cinayetinin ardından şüpheli gözüyle bakılan kadının kızı Hatice Ayhan ile akrabaları Yunus Kahramana bir süre tutuklanarak cezaevine alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Programın bugünkü canlı yayınına bağlanan kişilerin açıklamaları ise kan dondurdu. Gülümser Bulut'un katil zanlısının bir seri katil olabileceğini düşündüren açıklamalar herkeste şok etkisi yarattı.

İşte son dakika haberinin detayları…