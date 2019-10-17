Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaraları öğrenmek istiyor. Bu bağlamda '' Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş dört haftadır devrediyor. Geçen hafta 6 bilen olmamış ve devir etmişti. Peki 17 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

SÜPER LOTO SONUÇLARI (17 EKİM PERŞEMBE)

Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Haberimizde yer alan panel aracılığıyla çekiliş sonuçlarını sorgulayabilir, kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.