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TIR'ın çarpmasıyla bacağı kopan simitçi öldü

'da yaya geçidinden geçtiği sırada TIR'ın çarpması sonucu sağ bacağı diz üstünden kopan simitçi Alican Kılıç (45), yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mustafa Solmaz'ın ( 24) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 17:04
Kaza, geçen salı günü Yeni Sanayi Mahallesi girişinde meydana geldi. Elindeki tepsiyle sanayi sitesinde simit satan Alican Kılıç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Kılıç'a, Mustafa Solmaz yönetimindeki 31 SM 190 plakalı tahta yüklü TIR çarptı. Aracın altında kalan Kılıç'ın sağ bacağı diz üstünden koptu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alican Kılıç, yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mustafa Solmaz da, aynı gün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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TIR'ın çarpmasıyla bacağı kopan simitçi öldü
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