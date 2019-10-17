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Yerli ve yabancı uzmanlardan son dakika depremi açıklaması! Beklenen depremin şiddetini açıkladılar

Geçtiğimiz haftalarda önce Silivri açıklarında, daha sonra Yalova merkezli Marmara Denizi'nde olan depremler büyük tedirginliğe sebebiyet vermişti. her iki yakasından da hissedilen sarsıntılar neticesinde vatandaşlar panik yaşarken, çeşitli ilçelerde okul ve binalar hasar sebebiyle boşaltılmıştı. Hali hazırda İstanbul'da bulunan ve bir araya gelen çok sayıda yerli ve yabancı yer bilimciler son dakika açıklamasında bulundu. İTÜ'lü Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 5.8'lik sarsıntının çok ciddi olduğunu dile getirirken, bu depremin kırılmasını beklenen fayın ucunda olduğununu söyledi. Öte yandan, beklediği İstanbul depreminin şiddetini de duyurdu. İşte, son dakika deprem açıklamasının tamamı...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:14
Yerli ve yabancı uzmanlardan son dakika İstanbul depremi açıklaması! Beklenen depremin şiddetini açıkladılar

Geçtiğimiz haftalar içerisinde önce Silivri açıklarındaki 5.8'lik sarsıntı, daha sonra Yalova merkezli Marmara Denizi'nde olan 4.1'lik depremin ardından konuya yönelik son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Özellikle Silivri'de meydana gelen , şehrin her iki yakasında da hissedilmiş; çeşitli okul ve binalar boşaltılmıştı. Bu bağlamda, Marmara Depremi'nin 20. yılı kapsamında 'da bulunan çok sayıda yerli ve yabancı yer bilimi uzmanı, çok önemli açıklamalarda bulundu.

ŞİDDETİNİ AÇIKLADILAR

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 26 Eylül tarihinde olan sarsıntının çok ciddi bir uyarı taşıdığını söylerken; kötü binalardan bir an evvel kurtulunması gerektiğini sözlerine ekledi. Çakır ayrıca, beklenen İstanbul depreminin şiddetini de kamuoyu ile paylaştı.

İşte, son dakika deprem açıklamasının tamamı;

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Yerli ve yabancı uzmanlardan son dakika İstanbul depremi açıklaması! Beklenen depremin şiddetini açıkladılar
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