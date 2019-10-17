Yerli ve yabancı uzmanlardan son dakika İstanbul depremi açıklaması! Beklenen depremin şiddetini açıkladılar

Geçtiğimiz haftalar içerisinde önce Silivri açıklarındaki 5.8'lik sarsıntı, daha sonra Yalova merkezli Marmara Denizi'nde olan 4.1'lik depremin ardından konuya yönelik son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Özellikle Silivri'de meydana gelen deprem, şehrin her iki yakasında da hissedilmiş; çeşitli okul ve binalar boşaltılmıştı. Bu bağlamda, Marmara Depremi'nin 20. yılı kapsamında İstanbul'da bulunan çok sayıda yerli ve yabancı yer bilimi uzmanı, çok önemli açıklamalarda bulundu.

ŞİDDETİNİ AÇIKLADILAR

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 26 Eylül tarihinde olan sarsıntının çok ciddi bir uyarı taşıdığını söylerken; kötü binalardan bir an evvel kurtulunması gerektiğini sözlerine ekledi. Çakır ayrıca, beklenen İstanbul depreminin şiddetini de kamuoyu ile paylaştı.

İşte, son dakika deprem açıklamasının tamamı;