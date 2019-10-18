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Alevlerin arasından kurtarılmıştı... Yasin bebekten acı haber!

'in Karesi ilçesinde, Mustafa Gümüş'e ait evde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı evden itfaiyecilerin çıkardığı, dumandan etkilenen Yasin Yaşar Gümüş (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yasin bebeğin anne- babasının yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 12:09
Alevlerin arasından kurtarılmıştı... Yasin bebekten acı haber!

Karesi'ye bağlı Toygar Mahallesi'ndeki Murat Sokak'ta bulunan, Mustafa Gümüş'e ait evde, dün gece yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangının ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evi saran alevler, söndürülmeye çalışılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Yasin Yaşar Gümüş bebeği kurtardı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

ANNE BABASI EVDE DEĞİLDİ

Yasin'in babasının yangın sırasında işte olduğu, annesinin ise evde bulunmadığı öğrenildi. Dumandan etkilenen ve sağlık görevlilerince ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Yaşar Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Alevlerin arasından kurtarılmıştı... Yasin bebekten acı haber!
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