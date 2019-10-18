Araştırmada birinci ODTÜ

BUGÜN NELER OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'de ilan edilen 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesinin 2017 ve 2018 yıllarındaki performanslarını değerlendirdi. 'Araştırma kalitesi', 'araştırma kapasitesi', 'etkileşim ve işbirliği' olmak üzere toplam 3 boyutta ve 33 farklı kritere göre yapılan değerlendirmenin sonuçları açıklandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) en başarılı, Ankara Üniversitesi de performansını en çok artıran üniversite oldu.YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın başkanlığında YÖK Yürütme Kurulu üyesi Naci Gündoğan'ın sunumuyla açıklanan sonuçlara göre 2017-2018 yıllarında en başarılı 5 üniversite sıralaması değişmedi. Birincilik açık ara ODTÜ'nün olurken onu sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi izledi. Üniversitelerin performansları bir önceki yıla göre önemli ölçüde yükselirken, 2017'de 530 olan toplam puan 2018'de 614'e çıkarak yüzde 16 oranında bir artış gerçekleşti. İki yıllık dönemde, aday araştırma üniversitesi kategorisindeki Bursa Uludağ Üniversitesi hariç bütün üniversitelerin performansı 2 ila 10 puan arasında artış gösterdi. Uludağ Üniversitesi, 2017 yılında 25,8 olan puanını 2018'de 24,5'e düşürdü.