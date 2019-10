Bir yıl oldu objektif karanlık

BUGÜN NELER OLDU

Fotoğraflarıyla tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler, ölümünün birinci yıldönümünde anılıyor. Dünya çapında adını duyuran Ara Güler yaşamı boyunca önemli başarılara imza attı. Çocukken sinemadan çok etkilenen Güler'e babası lise döneminde 35 mm'lik bir film makinesi ve bir fotoğraf makinesi alarak Yeni İstanbul gazetesinde foto muhabiri olmasını teşvik etti. Bu yıllarda Ermenice gazete ve edebiyat dergilerinde öyküleri yayımlandı. 1962 yılına kadar Hayat dergisinde fotoğraf bölümü şefi olarak çalıştı. 1961'de Birleşik Krallık'ta yayınlanan Photography Annual, onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu. Fotoğraf dünyasının çok önemli yayınlarında fotoğrafları kullanıldı. ABD'de, Almanya'da, Paris'te çeşitli sergiler açtı. Bu arada, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi birçok ünlü ile foto-röportaj yaptı. Çektiği her kareye bir hikâye ve anlam yüklemeyi başaran efsane Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı "Master of Leica" unvanına sahip Güler'in eserlerini yıl boyunca Londra, Paris, Kyoto ve New York'ta sergiledi. KÜLTÜR SANAT