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Büyük depremi hakkında bir son dakika uyarısı daha geldi! Korkutan tsunami açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde olan depremin yankıları sürerken, konuya yönelik de uzmanlardan son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. 'da olması beklenen büyük depremle ilgili son açıklama ise ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner tarafından bizzat yapıldı. Japonya'da da tehlikesine yönelik çalışan Yalçıner, korkutan bir uyarıda bulundu. Denizaltında heyelanlar olduğunu dile getiren ünlü uzman, uyarılarını peşi sıra sıraladı. İşte, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in beklenen İstanbul depremi açıklamasından öne çıkan son dakika detayları;

Giriş Tarihi: 18.10.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 15:51
Büyük İstanbul depremi hakkında bir son dakika uyarısı daha geldi! Korkutan tsunami açıklaması

26 Eylül 2019 Perşembe günü Silivri açıklarında olan ve 'un her iki yakasında da hissedilen depremin ardından yönelik son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Dün, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır tarafından bir açıklama yapılırken bugün de ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner tarafından kritik bir uyarıda bulunuldu.

KORKUTAN DEPREM VE TSUNAMİ AÇIKLAMASI

Aynı zamanda, tsunami uzmanı ve UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanı da olan Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, beklenen İstanbul depremi için uyarılarını art arda sıralarken Marmara'da denizaltında bulunan heyelan yerlerini ve oluşturabileceği riskleri gözler önüne koydu.

İşte, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in açıklamasından öne çıkan son dakika uyarılarının tamamı;

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Büyük İstanbul depremi hakkında bir son dakika uyarısı daha geldi! Korkutan tsunami açıklaması
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