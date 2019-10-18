Büyük İstanbul depremi hakkında bir son dakika uyarısı daha geldi! Korkutan tsunami açıklaması

26 Eylül 2019 Perşembe günü Silivri açıklarında olan ve İstanbul'un her iki yakasında da hissedilen depremin ardından yönelik son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Dün, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır tarafından bir açıklama yapılırken bugün de ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner tarafından kritik bir uyarıda bulunuldu.

KORKUTAN DEPREM VE TSUNAMİ AÇIKLAMASI

Aynı zamanda, tsunami uzmanı ve UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanı da olan Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, beklenen İstanbul depremi için uyarılarını art arda sıralarken Marmara'da denizaltında bulunan heyelan yerlerini ve oluşturabileceği riskleri gözler önüne koydu.

İşte, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in açıklamasından öne çıkan son dakika deprem uyarılarının tamamı;