Çalışan annelere kreş yardımı desteği 2019 başvuruları başladı Kreş yardımı desteği ne kadar, kimler başvuru yapabilir?

Ülkemizdeki kadın istihdamını artırmak ve genç nesil artışını desteklemek amacıyla uygulanan kreş yardımından faydalanmak isteyen çalışan anneleri nasıl bir süreç bekliyor? Çalışan annelerin kreş yardımı başvurusunda bulunmak için ne yapması gerekiyor? Başvuru şartları neler? Başvurusunu tamamlayan adayları nasıl bir süreç bekliyor? Kreş desteği ile ilgili merak edilen detayları bir araya getirdik.

Kreş Yardımı Projesi Hangi İllerde Geçerli?

Çalışan annelerin çocuklarına bakabilmek için işlerini bırakmak zorunda kalmalarını önlemek amacıyla uygulanmaya başlanan kreş yardımı projesi şimdilik Ankara, Bursa, Antalya, İstanbul, Elazığ, Malatya ve İzmir illerinde yürürlükte. Belirtilen iller kapsamında yapılacak başvurular neticesinde aylık ortalama, 10.250 anneye maddi destek sağlanacak.

İstanbul'da 3250 anne, Ankara'da 1500 anne, İzmir'de 1500 anne, Antalya'da 1500 anne, Bursa'da 1250 anne, Malatya'da 750 anne, Elazığ'da 500 anne bu projeden faydalanabilecek.

Çalışan Anneye Kreş Yardımı Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından paylaşılan bilgiye göre çalışan annelere yapılacak kreş yardımı, aylık 100 euro tutarında. En fazla 24 ay süreyle bu destekten faydalanabilecek annelere bu süreç boyunca her ay 100 euro tutarında yardım yapılacak. Bununla birlikte söz konusu destekten faydalanmaya hak kazanan çalışan anneler arasından ilk 13 bin anneye, tek seferliğe mahsus olmak üzere yine 100 euro tutarında kırtasiye desteği sağlanacak.

Kreş Yardımından Faydalanmak İçin Aylık Gelir Ne Kadar Olmalı?

15 Ekim 2019 tarihi itibarıyla ön kayıt yaptırarak başvuruda bulunacak adaylara kesin kayıt için randevu tarihi verilecek. Kendilerine belirtilen tarih ve saatte, projenin geçerli olduğu illerde bulunan proje ofislerinde kesin kayıt amacıyla hazır bulanacak çalışan annelerin, kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yıl içerisindeki SGK'ya bildirilmiş kazançlarının ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katına karşılık gelen 5.116 TL'nin altında olması gerekiyor.