En etkili kadın listesinde Türk akademisyen

BUGÜN NELER OLDU

BBC, 2019 yılının esin kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan "100 Kadın" listesini açıkladı. BBC tarafından her yıl hazırlanan "100 Kadın" çalışmasının bu yıl odağı "Kadınların yöneteceği bir dünya nasıl olurdu?" sorusu oldu. 6 farklı kategoriden oluşan "BBC 100 Women 2019" listesine Türkiye'den Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Zehra Sayers de girdi. Sayers, bu yıl ayrıca uluslararası bir araştırma merkezinden yoksun ve Ortadoğu'da siyasi açıdan rakip olan ülkeler arasında benzeri görülmemiş bir bilimsel işbirliğini hayata geçiren Ortadoğu Senkrotron Işıma Deneysel Bilim ve Uygulama Merkezi'nin kurulmasında ve geliştirilmesinde büyük katkıları bulunan 5 bilim insanı arasında yer alarak Amerikan Bilimde İlerleme Derneği tarafından da ödüllendirildi.