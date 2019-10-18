Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'nde "masaj ve sağlıklı yaşam" adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonucu söz konusu adreste fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) adlı kadınlar gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö'nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö'nün ise D.Ö'nün ağabeyiyle evli olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bu arada, adresteki bazı kişilerin ifadesine başvurulduğu ve derneğin mühürlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.