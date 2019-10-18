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Hurdaya dönen araçta 4 kişi öldü

- karayolunda ticari araç ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada aynı araç içerisinde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi, 1 kişi yaralandı

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Hurdaya dönen araçta 4 kişi öldü
Tunceli'de, hafif ticari araç ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu aynı araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolundaki Akpazar Beldesi mevkisinde meydana geldi. Alkan Çelik yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen Ahmet Aydın (30)yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın, İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29), olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı.
Haber verilmesi üzerine ola yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı TIR sürücüsü Alkan Çelik ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
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Hurdaya dönen araçta 4 kişi öldü
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