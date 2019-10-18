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'de hareketli dakikalar yaşandı! Iraklı anne ve kızı...

'de hareketli dakikalar... Eskişehir'deki 'na bilinmeyen bir nedenle düşen uyruklu anne ile kızı kurtarıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.10.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 17:32
Eskişehir'de hareketli dakikalar yaşandı! Iraklı anne ve kızı...

Kurtuluş Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nden geçen Porsuk Çayı'nın kenarında oturan Irak uyruklu Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya Azzov Sharn henüz bilinmeyen neden suya düştü. Durumu fark eden çevredekiler, anne ile kızını sudan çıkarttı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen yabancı uyruklu anne ve kızı kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınan anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Eskişehir'de hareketli dakikalar yaşandı! Iraklı anne ve kızı...
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