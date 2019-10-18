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Kırk yıllık birikim enkazdan çıktı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019
KAĞITHANE Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak üzerinde 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılmasıyla 4 katlı bina canlı yayında çöktü. Çöken binada bazı daire sakinlerinin eşyaları enkazın altında kaldı. Binada oturan İbrahim ve Emine Dülkadir (57) çifti altın ve nakitten oluşan 40 yıllık birikimlerin enkaz altında kaldığını belirtti. Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler enkaz kaldırma çalışmaları sırasında buldukları altın para ve döviz karşılığı 400 bin TL'yi Emine ve İbrahim Dulkadir çiftine teslim etti.
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Kırk yıllık birikim enkazdan çıktı
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