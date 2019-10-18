Müge Anlı'nın programında kan donduran son dakika itirafı! Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı?

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da Gülümser Bulut cinayetine ilişkin detaylar işlenirken, son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü programcı ve sunucu, yaşlı kadının katilini ararken Gülümser Bulut'un kızı Haticen Ayhan'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Bilindiği üzere, 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 16 Ağustos 2018 tarihinde evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş şekilde iki gün sonra bulunmuştu. Cinayetin ardından ise, şüpheli gözüyle bakılan kızı Hatice Ayhan ile akrabaları Yunus Kahraman'a bir süre tutuklanarak cezaevine alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA KAN DONDURAN SON DAKİKA İTİRAFI!

Programın bugünkü (18 Ekim 2019) canlı yayınında Hatice Ayhan, Gülümser Bulut'un ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler vermesinin nedenini Müge Anlı'ya itiraf etti. İşte, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında yaşananlar ve o itiraf...