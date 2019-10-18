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'nın programında kan donduran son dakika itirafı! Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayetine yönelik son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, Gülümser Bulut, 16 Ağustos tarihinde evinde öldürülmüş; 18 Ağustos tarihinde ise kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer Uy tarafından çekyatın içinde naylonlanmış ve kefenlemiş hâlde bulunmuştu. Hatice Ayhan ve akrabası Yunus Kahraman, 7 ay cezaevine girdikten sonra serbest bırakılmıştı. Hatice Ayhan'ın daha önceki ifadeleri ise büyük şaşkınlık yaratmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü programında ise, Hatice Ayhan tarafından Gülümser Bulut cinayetine ilişkin çarpıcı detaylar aktarıldı. Peki, Gülümser Bulut'un katili kim? İşte, 18 Ekim 2019 Cuma günü ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 17:00
Müge Anlı'nın programında kan donduran son dakika itirafı! Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı?

'nın bugünkü canlı yayınında da Gülümser Bulut cinayetine ilişkin detaylar işlenirken, son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü programcı ve sunucu, yaşlı kadının katilini ararken Gülümser Bulut'un kızı Haticen Ayhan'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Bilindiği üzere, 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 16 Ağustos 2018 tarihinde evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş şekilde iki gün sonra bulunmuştu. Cinayetin ardından ise, şüpheli gözüyle bakılan kızı Hatice Ayhan ile akrabaları Yunus Kahraman'a bir süre tutuklanarak cezaevine alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA KAN DONDURAN SON DAKİKA İTİRAFI!

Programın bugünkü (18 Ekim 2019) canlı yayınında Hatice Ayhan, Gülümser Bulut'un ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler vermesinin nedenini Müge Anlı'ya itiraf etti. İşte, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında yaşananlar ve o itiraf...

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Müge Anlı'nın programında kan donduran son dakika itirafı! Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı?
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