Muhammed Güzel’in müthiş başarı öyküsü

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı 1. sınıf öğrencisi olan Muhammed Güzel (20), kendi hikayesini 14 yaşında öğrendi. İstanbul Ataşehir'de bir çöp konteynerinin yanında bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kangren nedeniyle sağ ayak parmaklarını kaybetti. Sağlık personelinin yakından ilgilendiği ve "Muhammed Güzel" ismini verdiği çocuk, hayatına devlet korumasında devam etti. Bu süreçte kendisiyle yakından ilgilenen hemşire Zeynep Şanver'den anne şefkati gören Güzel, desteksiz olarak yürüyemediği için Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde tedaviye alındı. İstanbul'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde kalmaya başlayan Güzel, ilkokulda piyanoya yöneldi ve Kırklareli Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Güzel, katıldığı yüzme yarışmalarında 28 madalya kazanırken hayali binlerce kişiye konser vermek. Güzel, "Ailem beni bıraktımı bırakmadı mı bilmiyorum ama onları bulmak istiyorum" dedi. AA