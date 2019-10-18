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koparıp yediği tatlıya koydu, para ödemeden çıktı!

Mardin’de bir kadın, yediği tatlının parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, baklavanın içine koydu. Olay, Kemal Sunal’ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 15:10
Saçını koparıp yediği tatlıya koydu, para ödemeden çıktı!

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan bir tatlıcı dükkanında, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tatlı dükkanına girip baklava isteyen bir kadın, saçından kopardığı kılları tatlının son diliminin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran kadın, baklavadan saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı.

Yaptığı tatlıdan emin olan usta, kadının iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen tatlı ustası, kadının saçından kopardığı kılları baklavaya koyduğunu görünce şoka girdi.

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Saçını koparıp yediği tatlıya koydu, para ödemeden çıktı!
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