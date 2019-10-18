Sadık Albayrak: Kutsal davanın temsilcileri artık İmam Hatipliler

BUGÜN NELER OLDU

Tarihçi-Araştırmacı, Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, İstanbul'da Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin her ay düzenlediği "Gençlerle Başbaşa Sohbetler" etkinliğine katıldı. "Kültürel Miras ve Gençlik" konulu söyleşide konuşan Albayrak öğrencilere kendi hayatından kesitler anlattı. Kutsal davayı bir bayrak yarışı olarak gördüğünü, bu bayrağın nesiller boyu aktarılması çabasını hayatı boyunca sürdürdüğünü belirten Albayrak "Bayrağı sizler devraldınız. Koruyun, kollayın ve zamanı gelince ehline devredin" diye konuştu.Albayrak yaklaşık bir saat süren söyleşide dava hayatına ilk günkü ruhla hâlâ devam ettiğini, gençlerin de her zaman Kur'an'ı rehber alarak ilerlemesi gerektiğini özellikle belirtti. Albayrak, söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı. Söyleşiden sonra okulda İSAYEP (İslam Alimi Yetiştirme Projesi) kapsamında Anadolu'nun çeşitli illerinden seçilen öğrencilerle bir araya gelen Sadık Albayrak, bu öğrencilere özel bir zaman ayırarak İslam alimi olma yolunda atılacak adımlar noktasında önemli bilgiler verdi.