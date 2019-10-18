Sünnet düğününde dansöz oynatılması skandalında son dakika gelişmesi!

Sünnet düğününde dansöz oynatılmasına ilişkin skandal olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Görüntülerle ilgili soruşturma tamamlanırken 6 kişi hakkında dava açıldı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, sosyal medyada görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikat tamamlandı.

Edinilen son dakika bilgisine göre, Aralarında üç dansöz, sünnet çocuğunun annesi, babası ve amcasının da olduğu 6 kişi hakkında dava açıldı. İzmir Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede anne ve babanın "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, dansözler ise 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve hayasızca hareket' suçundan cezalandırılması istendi.

Zanlılar olayın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınmış ve ifadeleri alındıktan sonra 'adli kontrol' tedbiri ile serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Menderes'teki bir sokakta yapılan sünnet düğününde, sünnet çocuğunun önünde dans eden dansözün görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekmişti. Görüntülere ilişkin Av. Osman Taşdemir ve Adem Barlas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

'Hayasızca Hareketler, Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Taciz' suçlarından yürütülen soruşturmada 7 yaşındaki çocuğun annesi, babası ve amcası adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken 3 dansöz ise gözaltına alınmıştı. Ayrıca, Menderes Sulh Ceza Hakimliği, sünnet düğünü ve soruşturmasına dair yayın yasağı kararı vermişti.