Son Dakika: Üniversiteli kızlar dayak görüntülerini kaydedip, paylaşmışlardı! O olayda yeni gelişme

Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'taki öğrenci evinde 4 Şubat 2017 tarihinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi evlerine çağırdı. Üç arkadaş da kızların evine gitti. Ancak tartışma kavgaya dönüştü. Üniversiteliler, Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak dövdü. Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.