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Son Dakika: Üniversiteli kızlar dayak görüntülerini kaydedip, paylaşmışlardı! O olayda yeni gelişme

'da yaşanan bir olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı... Trabzon'da, hesabından tartıştıktan sonra öğrenci evine çağırdıkları Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'yi (27) biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın görüntülerini de sosyal medyadan paylaşan üniversite öğrencileri Hasibe H. (25) ve Mihriban Y.'ye (25) verilen 10'ar yıl hapis cezası,  Bölge Adliye Mahkemesi'nce 8'er ay 22'şer güne indirilip, 5 yıl süreyle ertelendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 12:03
Son Dakika: Üniversiteli kızlar dayak görüntülerini kaydedip, paylaşmışlardı! O olayda yeni gelişme

Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'taki öğrenci evinde 4 Şubat 2017 tarihinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi evlerine çağırdı. Üç arkadaş da kızların evine gitti. Ancak tartışma kavgaya dönüştü. Üniversiteliler, Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak dövdü. Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Son Dakika: Üniversiteli kızlar dayak görüntülerini kaydedip, paylaşmışlardı! O olayda yeni gelişme
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