Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yerleştikleri 3 ev ve köy odası yandı, şimdi de kıyafetleri yanıyor

Yerleştikleri 3 ev ve köy odası yandı, şimdi de kıyafetleri yanıyor

Afyonkarahisar'da Gümüştaş ailesinin son bir ayda oturduğu 3 ev, köy odası ve samanlık peş peşe çıkan yangınlarda yandı. Belediyenin tahsis ettiği ve yanında yangın muslukları yerleştirdiği konteyner evde kalan aile fertlerinin de şimdi giysileri kendi kendine alev alıyor. Yangın tüpleriyle nöbet tutarak uyuyan aile çare ararken, ailenin gelini Medine Gümüştaş'ın (30) üzerindeki giysiler ise gazeteciler çekim yaptığı sırada alev aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 10:07
Yerleştikleri 3 ev ve köy odası yandı, şimdi de kıyafetleri yanıyor

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı 3 bin 200 nüfuslu Beyyazı beldesinde çiftçilik yapan Fehmi Gümüştaş'ın (51) eşi, oğlu, gelini ve 4 torunuyla oturduğu evin kilerinde 18 Eylül günü akşam saatlerinde yarım saat arayla prizlerin yanmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Beyyazı Belde Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. 21 Eylül'de ise yine akşam saatlerinde önce evin mutfak kısmında, sonra antresinde yine prizlerden yangın çıktı. Bu yangınların söndürülmesinden sonra aynı gece bu kez elektrik bağlantısı bulunmayan taraftaki samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, belde halkı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürdü.

Bir ayda yaşadıkları 3 ev, köy odası yandı, şimdi elbiseleri kendi kendine alev alıyor

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerleştikleri 3 ev ve köy odası yandı, şimdi de kıyafetleri yanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN