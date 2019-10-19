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21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü

'da doğuştan görme engelli (21), sağ gözüne yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü. Bugüne kadar hep kendi yüzünü merak ettiğini söyleyip, hayallerini anlatan Ayşe Acar, diğer gözünün de görmesi için aynı şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.10.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 13:49
21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü

'da Acar ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü olan , doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi ile birlikte 10 yıl önce 'ya taşınan Ayşe Acar, Tıp Fakültesi'nde muayene oldu. Acar'ı muayene eden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, yapılması halinde görebileceğini söyledi. Babasının çektiği kredi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat masasına yatan Ayşe Acar, yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü.

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21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü
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