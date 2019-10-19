21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü

Van'da Acar ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Ayşe Acar, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi ile birlikte 10 yıl önce Bursa'ya taşınan Ayşe Acar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde muayene oldu. Acar'ı muayene eden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, kornea nakli yapılması halinde görebileceğini söyledi. Babasının çektiği kredi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat masasına yatan Ayşe Acar, yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü.

