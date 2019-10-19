Bilinçli bir nesil yetişiyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, TEMA Vakfı'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Eğitim Projesi" tanıtıldı. Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında 'Sıfır Atık Dijital Eğitim Portalı'nın da tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:* Sıfır Atık Eğitim Projesi, şu anda 20 ilimizdeki okullarda, sürüyor. 3 yıl gibi kısa bir sürede 280 bin çocuğumuza sıfır atık eğitimi verilmesi hedefleniyor.* Çocuklarımıza tüketmeden önce düşünmeyi öğretiyoruz. Bu da çocuklarımızda daima tüketen, şuursuz davranış biçimini ortadan kaldırıyor. Eleştirel düşünceyi tetikleyerek sorumluluk duygularını arttırıyor.* Çocuklarımız, bir pet şişeyi kullandığında çevreye verecekleri zararı muhakeme edecek bilinci kazanıyorlar. Çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz diğer bir refleks ise, daha az tüketmeleridir.* Bir sonraki adım ise, yeniden kullan. Bugün maalesef çöp diye nitelediğimiz materyallerin çoğu, henüz ömrünü tamamlamış ürünlerden oluşuyor. Fakat kullan at ürünlerle çepeçevre kuşatılmış olduğumuzdan, her şeyi çöp olarak görüyoruz. Onların yaşam döngülerini uzatmayı aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Ne mutlu ki, bu eğitimler sayesinde farklı bir düşünce yapısına sahip çocuklar yetişecek. Onların çöp tanımı da, bizimkinden farklı olacak.