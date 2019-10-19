İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına çifte darbe

İstanbul Emniyeti Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti' konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Çekmeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, 26 şeffaf poşette daralı ağırlığı 22,20 gram gelen metamfetamin, 3 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 2.71 gram gelen skunk ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 434 lira para gele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda aracın çekme belgeli ve 'Trafiğe çıkamaz' olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli Muhammed Zeyd S. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Engin G. isimli şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOBİL PARK TİMLERİ YAKALADI

Ayrıca İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timlerinin Avcılar ilçesinde yaptıkları çalışmalarda da bir uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Avcılar ilçes Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde tütün satışı üzerine faaliyet gösteren bir işyerinin yanındaki işyeri ile arasında gizli kapı olduğu ve bahse konu işyerinde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.

Bahse konu adrese giden ekipler işyerinin ruhsatı ve TAPDK belgesinin olmadığını tespit etti. İşyeri sahibi Ahmet K. isimli şahsın tedirgin davranışlar sergilediği ve yapılan sorgulamasında önceden 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin işyerinde yapılan aramalarda, 68,30 gram esrar maddesi, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, bir adet kurusıkı tabanca, 50 fişek, 105 kilo açık kıyılmış tütün, 13 bin 200 dal doldurulmuş makaron ve kilolarca tütün mamülü ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.