Küçükçekmece'de kedilere zehir verdiği iddia edilen kişi ilk kez konuştu!

Sosyal medyada da yayılan, cep telefonuyla çekilen görüntülerde yer alan Aytuğ Koyuncu'nun Küçükçekmece'de bir sitede kedileri zehirlemeye çalıştığı iddia edilmişti. Aytuğ Koyuncu bu iddialardan sonra kendini savundu.

"ÇOK HASSAS BİRİSİYİM"

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde yer alan iş insanı Aytuğ Koyuncu yaşanan olaylarla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Kedi fobisinin olduğunu ve yoğun bir temizlik tutkusu olduğunu ifade eden Aytuğ Koyuncu apartman önlerine kedi maması dışında yemek artıklarının da döküldüğünü söyledi. Aylardır bu sorunla uğraştığını ifade eden Koyuncu, "Bu atfedilen suçlarla hiçbir ilgim yok. Sadece temizlik tutkum var ve etrafta çok fazla kedilere konulan yemek artığı var. Bu olayların başlangıcı çok öncesine dayanıyor. Şubat ayında sosyal medyaya verilen bir görüntü ile çıkarılan linç kampanyası sonrası üzerime gelmeye başladılar. Görüntülerde şiddet ya da hayvana eziyet falan yok. Ben sadece koku hassasiyeti olan, yediğiyle içtiğiyle çok hassas birisiyim.