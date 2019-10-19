Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Küçükçekmece'de kedilere zehir verdiği iddia edilen kişi ilk kez konuştu!

'de kedilere zehir verdiği iddia edilen kişi ilk kez konuştu!

Çamaşır suyu, pas sökücü gibi kimyasal maddelerle kedilere zehirlemeye çalıştığı iddia edilen Aytuğ Koyuncu kendini savundu. Sosyal medyada da en çok konuşulan haberler arasında yer alan bu olayın ardından Aytuğ Koyuncu şu ifadeleri kullandı; 'de "Çamaşır suyu, yağ sökücü, pas sökücü içeren bir karışımı apartmanın girişindeki alanı temizlemeye çalıştım. Orada zaten mama yoktu, mama kalıntısı vardı" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.10.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 16:17
Küçükçekmece'de kedilere zehir verdiği iddia edilen kişi ilk kez konuştu!

Sosyal medyada da yayılan, cep telefonuyla çekilen görüntülerde yer alan Aytuğ Koyuncu'nun 'de bir sitede kedileri zehirlemeye çalıştığı iddia edilmişti. Aytuğ Koyuncu bu iddialardan sonra kendini savundu.

"ÇOK HASSAS BİRİSİYİM"

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde yer alan iş insanı Aytuğ Koyuncu yaşanan olaylarla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Kedi fobisinin olduğunu ve yoğun bir temizlik tutkusu olduğunu ifade eden Aytuğ Koyuncu apartman önlerine kedi maması dışında yemek artıklarının da döküldüğünü söyledi. Aylardır bu sorunla uğraştığını ifade eden Koyuncu, "Bu atfedilen suçlarla hiçbir ilgim yok. Sadece temizlik tutkum var ve etrafta çok fazla kedilere konulan yemek artığı var. Bu olayların başlangıcı çok öncesine dayanıyor. Şubat ayında sosyal medyaya verilen bir görüntü ile çıkarılan linç kampanyası sonrası üzerime gelmeye başladılar. Görüntülerde şiddet ya da hayvana eziyet falan yok. Ben sadece koku hassasiyeti olan, yediğiyle içtiğiyle çok hassas birisiyim.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece'de kedilere zehir verdiği iddia edilen kişi ilk kez konuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN