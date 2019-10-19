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açıklandı! çekilişini kim kazandı? Sonuç sorgulama

açıklandı! 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil'in sahibi oldu. Kampanyaya katılım sağlayan binlerce vatandaşın heyecanla beklediği çekiliş sonuçlarının bugün açıklanacağı duyurulmuş ve katılım sağlayan kişiler geri sayıma başlamıştı. Peki, Magnum Maserati çekilişini kim kazandı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.10.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 09:12
Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! Magnum Maserati çekilişini kim kazandı? Sonuç sorgulama

çekiliş sonuçlarının bugün Hürriyet Gazetesinin ekinde açıklanacağı bildirilmişti. Bunun üzerine lüks otomobilin sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş bu çekilişe katılım sağladı. İki kişiye verilecek olan Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil'in sahipleri oldukça merak konusu oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen kampanya için heyecan dorukta. Peki, Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte hakkında tüm detaylar…

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yani bugün açıklanacak olan Magnum Maserati çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Haberimizin devamından çekiliş sonucu sorgulama ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! Magnum Maserati çekilişini kim kazandı? Sonuç sorgulama
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