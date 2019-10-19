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’den önemli uyarı… Yarın dışarı çıkarken dikkat!

Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasıyla yarın dışarı çıkacak olan vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada bazı bölgelerde hakim olacak olan yerel yağışlara ve yoğun sis ile ilgili uyarı ve alınması gereken önlemlere ilişkin bilgiler verildi. İşte Meteoroloji’den gelen son dakika uyarıları ve diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 19.10.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 22:41
Meteoroloji’den önemli uyarı… Yarın dışarı çıkarken dikkat!

Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

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Meteoroloji’den önemli uyarı… Yarın dışarı çıkarken dikkat!
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