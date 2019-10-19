Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları 9 Ocak sıralı tam liste ve sorgulama ekranı BURADA!

çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları 9 Ocak ve sorgulama ekranı BURADA!

Şans oyunu sever vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak, heyecan ve umutla beklemeye devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29. Günlerinde MPİ tarafından çekilen ve pek çok kişiye yüksek miktarda para ikramiyesi kazandıran çekilişin 9 Ocak sonuçları belli oldu. En güncel şans oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları ne oldu? İşte MPİ ve sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 19:18
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları 9 Ocak sıralı tam liste ve sorgulama ekranı BURADA!

İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilerek pek çok şans oyunu sever vatandaşa ikramiye kazandıran Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ vatandaşlarca merak edilerek yoğun şekilde arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları ne oldu? İşte MPİ 9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı…

MPİ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (9 OCAK 2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sıralı tam liste sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları 9 Ocak sıralı tam liste ve sorgulama ekranı BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN