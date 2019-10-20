22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı

Olay, Küçükçamlıca Mahallesi Deva Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Buğra Deniz Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş eğlenmek için gruptaki başka bir arkadaşlarının evinde toplandı. İddiaya göre alkol de aldıkları da belirtilen gençler bir süre sonra ortadan kaybolan Buğra Deniz Yılmaz'a seslendi. Yılmaz'ın cevap vermemesi üzerine odaları gezen gençler evinin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatan Buğra Deniz Yılmaz'ı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu