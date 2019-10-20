Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı

22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı

Üsküdar'da 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde yatak odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.10.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 11:11
22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı

Olay, Küçükçamlıca Mahallesi Deva Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Buğra Deniz Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş eğlenmek için gruptaki başka bir arkadaşlarının evinde toplandı. İddiaya göre alkol de aldıkları da belirtilen gençler bir süre sonra ortadan kaybolan Buğra Deniz Yılmaz'a seslendi. Yılmaz'ın cevap vermemesi üzerine odaları gezen gençler evinin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatan Buğra Deniz Yılmaz'ı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN