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tatil mi? , hangi güne denk geliyor?

’in gelmesine kısa bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motoru üzerinden ’’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda oldukça meraklılar. Her ’nda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor, tatil mi? Çok sayıda kişi tarafından merakla araştırılan bu konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 20.10.2019 16:46
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını ve coşkusunu yaşamamıza oldukça az bir süre kaldı. Öğrencilerden, çalışanlara kadar pek çok kesim tarafından bu günün tatil olup olmayacağı merakla araştırılıyor. Her yıl coşkuyla ülkemizin dört bir yanında kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu yıl da tatil olacak mı? Özellikle, yıllık izinleri ile birlikte hem hafta sonunu hem de 29 Ekim'i birleştirip tatile çıkmak isten bireyler araştırmalarına devam ediyor. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırlamış bulunuyoruz.

29 EKİM TATİL Mİ? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor?
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