Bilal Erdoğan, Saraybosna’da öğrencilere ders verdi

BUGÜN NELER OLDU

BosnaHersek'te Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) yeni eğitim yılı Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın anlattığı derslerle başladı. Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) de genel başkanlığını yapan İzetbegoviç, "Aliya'yı hatırlamak" konulu derste, öğrencilere babası merhum Aliya İzetbegoviç'in hayatını anlattı. "Gençlik ve medeniyetin çağdaş algı yapısı" konulu derste ise Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin öğrencileri bilgilendirdi. Bilal Erdoğan, gençlere, yanlışları doğru yapmak adına daha çok çalışmaları gerektiğini öğütledi.