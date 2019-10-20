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Dünyaca ünlü uzmanı Frank Hoogerbeest’ten son dakika uyarısı geldi! Mart’ın ilk haftası…

Dünyaca ünlü uzmanı ’ten Türkiye'de yaşanması muhtemel olan depremler ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son dönemde Türkiye ve çevresinde art arda depremler yaşanıyor. Yaşanan bu depremler vatandaşları tedirgin ederken, bugün Van’da 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Akıllara ise dün dünyaca ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'in Ahaber'e yaptığı açıklamalar geldi. Kuzey Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarda bulunan kâhin, korkutan deprem ile ilgili tarih de vermişti. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 20.10.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 14:45
Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeest’ten son dakika uyarısı geldi! Mart’ın ilk haftası…

Bugün Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı paniğe neden olurken, deprem araştırmaları da hızla devam ediyor. Öte yandan dünyaca ünlü deprem kâhini dün yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulunmuştu. Deprem kahini, Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Korkutan uyarılarda bulunan Hoogerbeets Mart'ın ilk haftasında deprem olacağını söyledi. İşte detaylar…

DÜNYACA ÜNLÜ DEPREM KÂHİNİNDEN KORKUTAN UYARI! MART'IN İLK HAFTASI…

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets AHaber'e yaptığı açıklamalarda çarpıcı uyarılarda bulundu. Frank Hoogerbeets beklenen deprem ile ilgili tarih verdi…

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Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeest’ten son dakika uyarısı geldi! Mart’ın ilk haftası…
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